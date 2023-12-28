Крым дополнительно получит более 73 млн. рублей на приведение автодорог в нормативное состояние

Республика Крым в 2023 году дополнительно получит более 73 млн. рублей на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2022 и 2023 годы. Всего на строительство и реконструкцию дорог в пяти регионах будет дополнительно направлено почти 570 млн. рублей.