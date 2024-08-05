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дополнительно получит около 73 млн рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха
фото: pikist.com

Крым дополнительно получит около 73 млн рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:46 05.08.2024

В 2024 году Республика Крым дополнительно получит порядка 73 млн рублей на создание современной инфраструктуры для организации отдыха детей и их оздоровления.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Согласно документу средства планируется направить на возведение некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) и капитальный ремонт объектов инфраструктуры организаций детского отдыха. Финансирование выделяется из резервного фонда Кабмина РФ в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования».

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Подробнее с информацией можно ознакомиться по ссылке.

СПРАВКА. Всего финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха получат 13 регионов, отобранных по конкурсу. Помимо Крыма, это Бурятия, Мордовия, Якутия, Хакасия, Забайкальский край, а также Амурская, Волгоградская, Калужская, Липецкая, Омская, Смоленская и Тверская области. Ожидается, что благодаря субсидиям будет возведено более 30 жилых модулей общей вместимостью свыше 1,3 тыс. мест.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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