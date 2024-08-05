Крым дополнительно получит около 73 млн рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Согласно документу средства планируется направить на возведение некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) и капитальный ремонт объектов инфраструктуры организаций детского отдыха. Финансирование выделяется из резервного фонда Кабмина РФ в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования».

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СПРАВКА. Всего финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха получат 13 регионов, отобранных по конкурсу. Помимо Крыма, это Бурятия, Мордовия, Якутия, Хакасия, Забайкальский край, а также Амурская, Волгоградская, Калужская, Липецкая, Омская, Смоленская и Тверская области. Ожидается, что благодаря субсидиям будет возведено более 30 жилых модулей общей вместимостью свыше 1,3 тыс. мест.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым