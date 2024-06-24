Крым достаточно безопасен для туристов — Владимир Константинов

Обстановка для туристов в Республике Крым достаточно безопасная, все пляжи региона открыты, сказал глава Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала «

Путевки — все раскуплено. <…> Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться, никаких проблем с этим нет, — сказал он.

Константинов также заявил, что не видит необходимости ограничивать поток в детские лагеря и учреждения после теракта на пляже в Севастополе.

Думаю, нет. Все работает в штатном режиме. Пока, я думаю, нет, — сказал Константинов в прямом эфире телеканала «Россия-24» в ответ на вопрос ведущего о необходимости вводить ограничения на посещения детьми лагерей Республики Крым.

источник: ТАСС