Крым достаточно безопасен для туристов — Владимир Константинов

Путевки — все раскуплено. <…> Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться, никаких проблем с этим нет, — сказал он.
Константинов также заявил, что не видит необходимости ограничивать поток в детские лагеря и учреждения после теракта на пляже в Севастополе.
Думаю, нет. Все работает в штатном режиме. Пока, я думаю, нет, — сказал Константинов в прямом эфире телеканала «Россия-24» в ответ на вопрос ведущего о необходимости вводить ограничения на посещения детьми лагерей Республики Крым.
источник: ТАСС
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С тегами: Крым туристический