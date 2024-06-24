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достаточно безопасен для туристов — Владимир Константинов
фото: pikist.com

Крым достаточно безопасен для туристов — Владимир Константинов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:26 24.06.2024

Обстановка для туристов в Республике Крым достаточно безопасная, все пляжи региона открыты, сказал глава Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24«.

Путевки — все раскуплено. <…> Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться, никаких проблем с этим нет, — сказал он.

Константинов также заявил, что не видит необходимости ограничивать поток в детские лагеря и учреждения после теракта на пляже в Севастополе.

Думаю, нет. Все работает в штатном режиме. Пока, я думаю, нет, — сказал Константинов в прямом эфире телеканала «Россия-24» в ответ на вопрос ведущего о необходимости вводить ограничения на посещения детьми лагерей Республики Крым. 

источник: ТАСС

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