Крым дважды стал серебряным призером конкурса проектов по представлению бюджета для граждан

Крым дважды стал серебряным призером Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан-2023. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Очень гордимся, что среди детей серебро получила Горелова Анна, 10 лет, из Ялты в номинации «Бюджет для граждан в современных формах искусства», представив увлекательную книгу – раскраску для малышей. У нас замечательное подрастающее поколение, представители которого уже неоднократно побеждали на всероссийском уровне. Среди юрлиц серебро получил Минфин Крыма, представив просветительский проект «Буклет «Бюджет для граждан Республики Крым. О бюджете Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в номинации «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан», участниками корой стали только 11 из 89 финансовых органов субъектов федерации, – рассказала Ирина Кивико.

Церемония награждения победителей с участием замминистра финансов Алексея Лаврова состоялась в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия».

В 2023 году конкурсной комиссией было рассмотрено 425 проектов от граждан и юридических лиц. Также впервые был утвержден отдельный перечень детских номинаций конкурса (до 15 лет). От детей на конкурс поступило 44 проекта. Всего по 18 номинациям конкурса дипломами победителей и призеров были удостоены 63 конкурсных проекта.

Из 425 представленных проектов на конкурс 2 – от Крыма, и оба стали призерами»! Из 63 победителей в рамках страны одно серебро среди юрлиц и одно серебро среди 44 детей, представивших проекты, – это превосходный результат, к которому мы планомерно и упорно и шли несколько лет. У Крыма есть потенциал, и мы однозначно нашли креативные подходы к решению задач конкурса и не останавливаясь на достигнутом будем постоянно продолжать повышать уровень бюджетной и финансовой грамотности в республике, — подытожила Ирина Кивико.