Крым — если летом в отпуск, то только на полуостров

Крым — это красивый и по сути своей уникальный регион Российской Федерации, который может предложить множество видов отдыха. Так, если вы любите пляжное «ничегонеделание», то Крым для вас — это песчаные и галечные пляжи, расположенные на берегах сразу двух морей: Черного и Азовского. Также Крым — это территория сотен достопримечательностей, которые не легко обойти пешком, но точно стоит рассмотреть по одной. По большому счёту, каждый крымский город — это особая атмосфера. А ещё полуостров — это радушие и гостеприимство рекреационной отрасли: гостиницы дорогие и не очень, отели маленькие и большие, гостевые дома и дома-квартиры «в наём». Ну и, конечно, Крым — туристические базы. Тот самый вариант, когда соотношение «цена — качества» соблюдается на «отлично». ЗДЕСЬ можно подобрать подходящее «место под солнцем» на любой запрос.

Все турбазы Крымского полуострова предоставляют качественный и полноценный отдых. Средняя стоимость отдыха на турбазе 7078 рублей на выходные, самый дешевый вариант 200 рублей за 2 дня (суббота — воскресенье) на 1 человека, — отмечают специалисты Турбазы.ru.

Города Крыма, которые стоит обязательно посетить:

Севастополь — это главный морской порт Крыма, где каждая улица… буквально — достопримечательность.

Ялта — это курортный город. Его главные знаковые места — Ливадийский дворец, Никитский Ботанический сад, гора Ай-Петри, Воронцовский дворец.

Бахчисарай — это старинный город. Где находится много исторических достопримечательностей, в том числе Ханский дворец, Пещерный монастырь.

Симферополь — это столица региона. Здесь нет моря, но музеи, парки, площади — не оставят без впечатлений.

Кроме того, в Крыму множество красивых пляжей, где можно отдохнуть и насладиться живописными видами на море. Популярные пляжи находятся в городах — Ялта, Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия. Если же хочется более спокойного отдыха — а как ни крути летом Крым весьма шумный из-за наплыва туристов — то это отличный повод открыть для себя небольшие городки полуострова. Как-то: Береговое, Заозёрное, Коктебель, Песчаное, Кореиз, Гурзуф. К слову, именно в посёлках расположено большинство туристических баз с настоящей крымской атмосферой. Ведь здесь — море в шаговой доступности.

Что говорят эксперты по поводу курортного сезона-2023 в Крыму? Большинство сходятся во мнении, что, несмотря на объективные обстоятельства, «спрос на отдых» на полуострове будет на высоком уровне. Потому главный совет тем, кто собирается к крымским берегам Чёрного и Азовского морей в отпуск: бронируйте как билеты на поезда, так и номера в объектах размещения. Будь-то дорогущие гостиницы или же демократичные в плане цен турбазы. В разгар сезона — а в Крыму это июль и август — «место под солнцем» найти бывает непросто.

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