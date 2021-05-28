«Крым-Фармация» оптимизирует работу «горячей линии»

Каждую неделю специалисты «горячей линии» льготного лекарственного обеспечения обрабатывают больше 1000 звонков от льготополучателей. Однако, участились обращения от населения о невозможности дозвониться в ГУП РК «Крым-Фармация». В связи с этим принято решение о необходимости реорганизации системы «горячей линии» так, чтобы каждый, кто обращается за помощью смог получить ответ на свой вопрос. В ближайшее время в системе «горячей линии» будет функционировать автоматический перезвон. Таким образом, в случае недозвона, с гражданами оперативно будут связываться операторы Контакт-центра. Кроме того, будут приняты иные нововведения, направленные на улучшение работы «горячей линии», — сообщили в пресс-службе ведомства.