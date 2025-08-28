Крым готов к отопительному сезону

Особое внимание необходимо уделить котельным в Керчи, Феодосии и Ялте, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
Объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы на 76%, а системы газо- и электроснабжения — на 81%.
Высокие показатели в сфере образования: «95% школ и детских садов обеспечены всем необходимым для работы в зимний период». Однако, отмечает Юрий Гоцанюк, ситуация в Красноперекопском, Джанкойском и Нижнегорском районах требует особого внимания, так как котельные в этих муниципалитетах эксплуатируются без участия аттестованного персонала.
В то же время готовность объектов здравоохранения составляет 87%, культуры — 80%.
20 ноября — крайний срок для предоставления муниципальными образованиями актов и паспортов готовности, — добавил Председатель Совета министров.
Юрий Гоцанюк подчеркнул необходимость обеспечения надлежащего контроля со стороны муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций:
Важно оперативно устранять выявленные недостатки и лично отслеживать ход работ на всех этапах.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
