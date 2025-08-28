Крым готов к отопительному сезону

Высокие показатели в сфере образования: «95% школ и детских садов обеспечены всем необходимым для работы в зимний период». Однако, отмечает Юрий Гоцанюк, ситуация в Красноперекопском, Джанкойском и Нижнегорском районах требует особого внимания, так как котельные в этих муниципалитетах эксплуатируются без участия аттестованного персонала.

В то же время готовность объектов здравоохранения составляет 87%, культуры — 80%.

20 ноября — крайний срок для предоставления муниципальными образованиями актов и паспортов готовности, — добавил Председатель Совета министров.

Юрий Гоцанюк подчеркнул необходимость обеспечения надлежащего контроля со стороны муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций:

Важно оперативно устранять выявленные недостатки и лично отслеживать ход работ на всех этапах.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым