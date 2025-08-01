Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым готов принять и восстановить разрушенный памятник художнику Ивану Айвазовскому
Новости Республики
Крым готов принять и восстановить разрушенный памятник художнику Ивану Айвазовскому
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крым готов принять и восстановить разрушенный памятник художнику Ивану Айвазовскому

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:30 01.08.2025

В Крыму готовы восстановить разрушенный памятник великому русскому художнику Ивану Константиновичу Айвазовскому. Монумент, напомним, снесли в Степанакерте (Азербайджан).  Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

Несколько слов по поводу очень неприглядной истории со сносом памятника великому русскому художнику Ивану Константиновичу Айвазовскому. Война с памятниками не красит никого, какими бы мотивами подобные действия ни оправдывались. И ни к чему хорошему она не приводит – пример Украины у всех перед глазами. Это опасный симптом, прежде всего, для самих разрушителей. А в данном случае ведь речь идет о действительно гениальном живописце, который внес неоценимый вклад в сокровищницу не только российской, но и мировой культуры. Иван Константинович – наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам, – говорится в сообщении.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  В Крыму подвели итоги масштабного спортивного фестиваля «ИГРЫ. EXTREME КРЫМ»
голоса
Оцените материал
Просмотры: 32

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x