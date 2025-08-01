Крым готов принять и восстановить разрушенный памятник художнику Ивану Айвазовскому

В Крыму готовы восстановить разрушенный памятник великому русскому художнику Ивану Константиновичу Айвазовскому. Монумент, напомним, снесли в Степанакерте (Азербайджан). Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.
Несколько слов по поводу очень неприглядной истории со сносом памятника великому русскому художнику Ивану Константиновичу Айвазовскому. Война с памятниками не красит никого, какими бы мотивами подобные действия ни оправдывались. И ни к чему хорошему она не приводит – пример Украины у всех перед глазами. Это опасный симптом, прежде всего, для самих разрушителей. А в данном случае ведь речь идет о действительно гениальном живописце, который внес неоценимый вклад в сокровищницу не только российской, но и мировой культуры. Иван Константинович – наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам, – говорится в сообщении.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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