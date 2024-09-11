Крым готов стать площадкой для апробации разработок российских ученых, которые принесут пользу экономике и обществу

Органам власти совместно с учеными необходимо выработать и определить новые методы и подходы, тактики и стратегии. Мы должны быть нацелены на оперативное решение любой задачи и эффективный результат. Важно применять изобретения и разработанные технологии на практике, перейти от количества к качеству. Только так мы сможем выстроить максимально конкурентную экономику, быстрее развиваться во всех отраслях. Сегодня это становится особенно актуально с учетом внешнего давления на нашу страну, с учетом стремления врага разделить и разобщить нас. Поэтому работаем только на опережение. Мы должны быть на шаг впереди во всех отношениях, – считает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также отметил важность обучения молодых специалистов, которые смогут применять полученные знания на практике.

Нам нужны светлые головы и рабочие руки, которые будут знать, что делать, и смогут обучить других. Считаю, что сейчас в стране реализация изобретенных продуктов находится на довольно низком уровне, а ведь их успешное внедрение – это и результат для общества, и мотивация для ученых и изобретателей работать и творить дальше, – сказал Глава республики.

Кроме того, Глава Крыма озвучил предложение использовать республику как площадку для апробации новых разработок российских ученых, в том числе в сфере сельского хозяйства.

Органы власти окажут все необходимое содействие ученым. Мы будем только благодарны, если вы найдете способы, к примеру, выращивать более засухоустойчивые зерновые культуры. Или подскажете более продвинутые методики выращивать фрукты и овощи, – обратился к представителям научного сообщества Глава республики.

Подводя итоги, Сергей Аксёнов призвал скорректировать и обновить направления, в которых Крым работает вместе с РАН.

Надо установить целевые показатели, если это физически возможно, взять на контроль исполнение проектов. Нужно понять, на какой стадии развития мы находимся. Для этого можно встречаться ежемесячно и подводить промежуточные итоги того, что сделано, объем работ, по каким отраслям. Конечно, речь в первую очередь идет о внедрении инновационных технологий, – заключил Глава Крыма.

В ходе мероприятия выступили член президиума и академик Российской академии наук, доктор технических наук, специалист в области технологий и средств механизации сельского хозяйства Юрий Лачуга, академик РАН, доктор биологических наук, профессор, помощник президента НИЦ «Курчатовский институт» Ирина Донник, президент Крымской академии наук, директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» Владимир Паштецкий, директор ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр Российской академии наук» Юрий Плугатарь, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым