Крым готовится к курортному сезону-2025

Минкурортов Крыма совместно с депутатским корпусом работает над подготовкой Республики Крым к курортному сезону 2025. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий в Евпатории на выездном заседании Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму под председательством главы крымского парламента Владимира Константинова, где были рассмотрены основные направления, на чем необходимо сосредоточить внимание при подготовке к сезону.
Один из главных векторов – санаторно-курортное лечение и оздоровление как основа круглогодичной деятельности комплекса, также качественная работа всех средств размещения в условиях нового закона о классификации. Кроме того, внимание к развитию всех перспективных видов туризма, не подверженных или менее подверженных сезонным колебаниям, новых объектов показа и новых точек притяжения для туристов. Готовим выездные мероприятия в регионах России и Республике Беларусь: выставки, ярмарки вакансий для студентов, турслеты. В приоритете также подготовка турмаршрутов к празднованию 80-летия Великой Победы и года Защитника Отечества, — отметил министр.
По словам министра, Республика Крым в штатном режиме готовится к высокому курортному сезону, справляясь со всеми вызовами, в том числе и информационными. Проводятся совещания по актуальным вопросам в курортных регионах Республики Крым, в том числе с участием бизнеса. В летний сезон планируют работать более 1100 объектов размещения, парки, музеи, объекты показа различной направленности – все ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа по берегоукреплению.
Депутаты также обсудили план мероприятий по формированию привлекательного имиджа Крыма для оздоровления и отдыха.
Так, в феврале текущего года стартовал Ежегодный всероссийский фотоконкурс «Крым в моем сердце», приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией. В Ялте состоится Форум экскурсоводов в рамках выставки «Крым. Сезон 2025», с участием более 250 профессиональных экскурсоводов.
В городах Нижний Новгород и Екатеринбург пройдут «Дни Крыма», в ходе которых будут организованы обучающие семинары для представителей турбизнеса, санаторно-курортной отрасли, профсоюзных и промышленных организаций.
Информационный тур для субъектов туриндустрии Крыма по Витебской области состоится в рамках выставки «Отдых» в Минске, также готовится весенняя информационная кампания «Расцветай в Крыму», в том числе благодаря Правительству Москвы информация об отдыхе в Крыму будем размещена на бордах столицы.
Владимир Константинов подчеркнул важность развития санаторно-курортного оздоровления в приоритетном порядке, при этом отметив, что в сфере строительства на прибрежных территориях необходимо соблюдать баланс, застраивая курортные зоны не только жилыми домами, но и оздоровительными комплексами.
В ходе заседания председатель профильного комитета Госсовета Роман Тихончук рассказал о проекте ежегодного конкурса сувенирной продукции «Крымский сувенир», который предлагается учредить в республике с целью выявления лучших предприятий и мастеров, создающих сувенирную продукцию, что будет способствовать формированию и развитию рынка современной сувенирной продукции, сочетающей традиции и историко-культурные ценности региона.
Кроме того, депутаты поддержали внесение изменений в субъектовый закон «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым». Законопроектом предлагается дополнить категорию детей, нуждающихся в социальной поддержке в части предоставления путевок в организации отдыха, приобретаемых за счет бюджетных средств, детьми из семей участников специальной военной операции (включая пасынков и падчериц).
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический