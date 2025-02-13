Крым готовится к курортному сезону-2025

Информационный тур для субъектов туриндустрии Крыма по Витебской области состоится в рамках выставки «Отдых» в Минске, также готовится весенняя информационная кампания «Расцветай в Крыму», в том числе благодаря Правительству Москвы информация об отдыхе в Крыму будем размещена на бордах столицы.

Владимир Константинов подчеркнул важность развития санаторно-курортного оздоровления в приоритетном порядке, при этом отметив, что в сфере строительства на прибрежных территориях необходимо соблюдать баланс, застраивая курортные зоны не только жилыми домами, но и оздоровительными комплексами.

В ходе заседания председатель профильного комитета Госсовета Роман Тихончук рассказал о проекте ежегодного конкурса сувенирной продукции «Крымский сувенир», который предлагается учредить в республике с целью выявления лучших предприятий и мастеров, создающих сувенирную продукцию, что будет способствовать формированию и развитию рынка современной сувенирной продукции, сочетающей традиции и историко-культурные ценности региона.

Кроме того, депутаты поддержали внесение изменений в субъектовый закон «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым». Законопроектом предлагается дополнить категорию детей, нуждающихся в социальной поддержке в части предоставления путевок в организации отдыха, приобретаемых за счет бюджетных средств, детьми из семей участников специальной военной операции (включая пасынков и падчериц).

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК