Крым готовится к очередной «большой распродаже». На аукцион, в том числе, выставят базу отдыха Коломойского

Государственный Совет Республики Крым согласовал продажу ранее национализированных объектов на 397 млн. рублей. Как сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, всего в списке на «распродажу» — 37 объектов недвижимости. Как уточнил глава крымского парламента, на аукцион будет выставлено национализированное имущество граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Из «вкусненького» — база отдыха в Партените, ранее принадлежавшая украинскому олигарху Коломойскому.

В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО «Транспорт Логистик» — центра отдыха «Европа» в пгт Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 397,7 млн. рублей, — сообщил Константинов.

Полный список объектов — ЗДЕСЬ.