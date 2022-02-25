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Крым готовится принимать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу

Крым готовится принимать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:38 25.02.2022

О том, что Республика Крым готовится принимать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу, сообщил заместитель Председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Альберт Кангиев. Сейчас Северо-Крымский канал получает воду из подземных источников.

Воду, которую вы видите, поступает из подземных источников Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского водозаборов. В ближайшее время мы планируем закачать до 10 млн кубических метров воды в Феодосийское водохранилище, чтобы Феодосийский и Судакский регионы были обеспечены водой, — цитирует пресс-служба зампредседателя комитета.

Крым готовится принимать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу Крым готовится принимать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу Крым готовится принимать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу Крым готовится принимать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу Крым готовится принимать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу Крым готовится принимать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу

По словам Альберта Кангиева, все время, пока не было большой воды, в филиалах проводились уходовые работы в виде покоса травы и растительности, а также ремонтные работы бетонных конструкций, поэтому инфраструктура практически готова к приему воды.

Сейчас мы качаем воду из водозаборов, но параллельно меняется силовое насосное оборудование, два насоса уже стоят на месте, проводится обвязка. Всего будет поменяно 4 силовых насоса. Для поддержания оборудования в рабочем состоянии проводились работы по силовому насосному оборудованию – насосы с определенной периодичностью прокручивались, ставились на просушку, – отмечает Альберт Кангиев.

Зампредседателя комитета также отметил, что канал был введен в строй в 1967 году, поэтому имеет место быть естественный износ, но в целом водный объект находится в рабочем состоянии.

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Источник: Управление информационной политики Мининформ РК


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