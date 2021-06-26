Крым и Болгария развивать эфиромасличную отрасль будут совместно

Крым и Болгария совместно займутся развитием эфиромасличной отрасли. Соответствующее трехсторонее соглашение о сотрудничестве подписали ФГБУН Сельско-хозяйственный институт Крыма, Национальная ассоциация производителей эфирных масел Болгарии и Центр Болгарской культуры имени Ивана Вазова в рамках проведения Международного Форума болгарской культуры «Розафест» при поддержке Фонда президентских грантов 25 июня. Соглашение предусматривает экологическое, селекционное, фитохимическое и фармакологическое изучение сортов и сортообразцов эфиромасличных и лекарственных культур, возделываемых в Болгарии и Республике Крым (на базе институтов, опытных станций и сельхозпредприятий); обмен селекционным и коллекционным материалом; интродукционную и селекционную работу с целью создания новых сортов; организацию и совместное проведение экспедиционных обследований с целью пополнения генофонда, поиска новых таксонов лекарственных и ароматических растений и многое другое.

Очень рад, что у нас установлены такие контакты. В Болгарии аграрии ушли на 20 лет вперед от науки, но в Крыму я увидел обратную тенденцию – наука шагнула на 20 лет вперед от сельхозпроизводства, – говорит председатель Совета Правления Национальной ассоциации производителей эфирных масел Болгарии Христо Николов.

Стороны надеются, что международные контакты и официальное сотрудничество Крыма и Болгарии будет способствовать развитию отрасли и у крымских производителей появится больше возможностей выйти на экспорт с выращиваемыми культурами, а также приравняет эфиромасличную розу к сельскохозяйственным культурам в российском правовом поле.

По словам директора Института Владимира Паштецкого, для НИИСХ Крыма, основной предмет соглашения — развитие эфиромасличной отрасли — крайне важен для крымских производителей.

Напомним, что с 21 по 25 июня Крыму впервые прошёл Международный форум болгарской культуры «Розафест» с участием многочисленной делегации из Болгарии. Программа форума включала праздник на цветущем розовом поле — Фестиваль «Розафест», экскурсии по полуострову, а также подписание договоров о побратимстве между болгарскими и крымскими городами. Организаторами «Розафест» выступили КРОО «Центр болгарской культуры им. Ивана Вазова», ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» и «Дом Дружбы народов».

Это блестящая кульминация «Розафест» станет началом доброго пути в масштабном совместном проекте между двумя республиками, — отмечает председатель КРОО «Центр болгарской культуры им. Ивана Вазова», организатор «Розафест» Алла Аман.