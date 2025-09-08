Крым и Карачаево-Черкесия продолжат сотрудничество в сфере туризма

Было отмечено, что республики имеют схожий климат, национальные и культурно-исторические особенности. Жители республик любят путешествовать друг к другу, знакомиться с достопримечательностями и открывать для себя новые места. Архыз и Домбай – это популярные места отдыха для россиян, и для Крыма интересен опыт их развития.

Также есть особая заинтересованность с обеих сторон в продвижении и популяризации активного туризма. Здесь Крым готов поделиться опытом создания Большой Крымской тропы, что станет интересным проектом для обеих сторон. Договорились с Расулом Магомедовичем, что обязательно при следующей встрече в Крыму пройдем по ее оборудованным этапам и оценим результаты, — цитирует пресс-служба Сергея Ганзий.

Министры выразили взаимную уверенность в том, что сотрудничество вышло за рамки документов и перешло в действия, направленные на увеличение двусторонних турпотоков и связей между субъектами туриндустрии.

Также для обмена опытом делегация Карачаево-Черкесской Республики была приглашена в Ялту 15 октября на Форум-выставку активного отдыха и туризма «Турист.Экспо.Крым-2025».

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма