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Крым и Карачаево-Черкесская Республики договорились сотрудничать в сфере туризма
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Крым и Карачаево-Черкесская Республики договорились сотрудничать в сфере туризма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:26 20.03.2025

Республика Крым и Карачаево-Черкесская Республика будут сотрудничать в сфере туризма. Соглашение о сотрудничестве подписали министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий и министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев. Подписание состоялось на крупнейшей 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве.

В рамках партнёрства стороны будут содействовать расширению взаимодействия и контактов с туристическими компаниями, а также продвижению туристических услуг; оказывать всестороннюю поддержку друг другу в реализации проектов по развитию внутреннего туризма. Стороны также будут способствовать обмену информацией и передовыми практиками в сфере внутреннего туризма и информацией о туристических событиях и национальных туристических маршрутах регионов-участников, а также опытом внедрения успешных практик в сфере туризма.

Туризм Карачаево-Черкессии развивается стремительными темпами. Архыз и Домбай всегда были популярны у туристов, а сегодня они становятся современными курортами с развитой инфраструктурой, показывая пример государственно-частного партнёрства. Крымчане любят ездить сюда на автомобилях, нас связывают небольшие расстояния. Республика обладает богатейшим природным и историческим потенциалом, здесь хорошо развит экстремальный, горный туризм. Уверен, что сотрудничество в развитии совместных проектов, автомобильных турмаршрутов, лечебно-оздоровительных ресурсов, обмен опытом, информационное партнёрство даст нашим регионам новый импульс к развитию. Мы надеемся, что наше сотрудничество станет основой для взаимовыгодных партнёрских отношений в сфере туризма и будет способствовать популяризации исторического и культурного наследия двух наших регионов, — цитирует пресс-служба Сергея Ганзий. 

Подписанное соглашение с Республикой Крым подтверждает наше намерение сотрудничать в продвижении совместного туристического продукта. Мы прекрасно понимаем, что гости из Крыма уже посещают наши горнолыжные комплексы, пляжи Крыма влекут любителей моря и солнца, а горные маршруты подходят для поклонников активного отдыха и экотуризма. Карачаево-Черкесия и Крым имеют схожий климат, поэтому туристам из этого региона комфортно здесь проводить время. В связи с этим, мы вместе с туроператорами Крыма делаем шаг к совместному продвижению и увеличению потока туристов из Республики Крым в Карачаево-Черкесию и в обратном направлении, — отмечает Министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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