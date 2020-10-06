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Крым и Минск проведут переговоры о прямом транспортном сообщении
Фото: pixabay.com

Крым и Минск проведут переговоры о прямом транспортном сообщении

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:53 06.10.2020

Крым намерен провести переговоры об организации прямого железнодорожного и авиационного сообщения с Белоруссией. Пока речь идет о Минске. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Считаю необходимым дать поручение правительству Крыма подготовить предложения и вступить в переговоры. Мы заинтересованы как минимум в прямом транспортном сообщении Минск – Симферополь, как в авиационном, так и в железнодорожном, — заявил Константинов.

По его словам, формат работы там такой: есть региональные взаимоотношения, а есть с правительством. Все регионы РФ заключают соглашения непосредственно с правительством Белоруссии. Вот и Крым должен выйти напрямую на официальный Минск и…

Просто один вопрос, скорее, риторический. Почему это не было сделано с 2014 года, раз все так просто?

Говорят, что Глава РК Сергей Аксёнов поддержал данное предложение. А уж радость крымских белорусов и вовсе не описать.

Мы неоднократно на разных уровнях поднимали вопрос транспортного сообщения наших Республик.Я очень рад, что наконец-то эта тема сдвинулась с мертвой точки. С нетерпением ждём прямые авиа и ж/д рейсы из Белоруссии в Крыму, – прокомментировал глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец.

Помните, именно он в марте этого года обращался к Президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на отсутствие прямого авиасообщения между Крымом и Белоруссией.

Крым и Минск проведут переговоры о прямом транспортном сообщении

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