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Крым и родину Деда Мороза – Великий Устюг свяжет туристический поезд
Фото: retrotourism.ru

Крым и родину Деда Мороза – Великий Устюг свяжет туристический поезд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:00 13.12.2021

Крымские власти и компания «Ретро-Туризм» обсуждают возможность реализации новогоднего проекта – чартерного поезда из Крыма в Великий Устюг – на родину Деда Мороза – с посещением городов Воронеж, Нижний Новгород, Великий Устюг, Кострома. Отметим, что на сегодня такой железнодорожный турмаршрут «Москва – Великий Устюг – Москва» очень популярен.

Изюминкой этого проекта является использование ретро-техники – настоящего паровоза. Также разрабатывается новый железнодорожный маршрут выходного дня «Симферополь-Сочи». Въездные и выездные туры с питанием и экскурсионной программой – близлежащие в  Краснодар, Ростов и Сочи –  как путешествие выходного дня, особенно актуальны в осенне-весенний период. И, в принципе, туры и перемещения по железной дороге – это интересно, их стоит развивать по всей стране. Очень многие крымские родители мечтают совершить со своими детьми путешествие на поезде, – прокомментировал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, железнодорожный туризм, в том числе организация чартерных туристических поездов — это ещё одно перспективное направление создания новых турпродуктов, интересных для семейного отдыха.

Крым и родину Деда Мороза – Великий Устюг свяжет туристический поезд

Фото: retrotourism.ru

Крым и родину Деда Мороза – Великий Устюг свяжет туристический поезд

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