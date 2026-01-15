Прямо сейчас:
Крым и Севастополь – лидеры бронирования отелей на январь 2026 года
Крым и Севастополь – лидеры бронирования отелей на январь 2026 года
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:08 15.01.2026

Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений бронирования отелей у россиян в первом месяце 2026 года. Такие данные предоставил российский сервис бронирования Твил.Ру.

Среди самых популярных направлений для бронирования отелей в январе на пятом месте Ялта. Дальше идут Севастополь и Алушта, – сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что средняя цена бронирования за ночь в Ялте составляет 6671 рублей. В Севастополе – 4270 рублей, в Алуште – 4648 рублей за ночь.

На первом месте по популярности Санкт-Петербург с 14% бронирований января. Немного отстает Москва, занявшая второе место, а на третьем – Сочи (13% и 10% январских бронирований в отелях соответственно), добавили в публикации.

Узнайте больше:  В Крыму - режим повышенной готовности из‑за Балканского циклона

Кроме того, в десятку лидеров бронирования также вошли Краснодар, Геленджик, Анапа и Казань.

За год средняя цена ночи в отелях увеличилась в январе 2026 года на 5% по сравнению с прошлым годом, – уточнили аналитики сервиса.

На этой неделе также сообщалось, что в январе востребованность на туристические поездки семьей по России выросла на 7 процентов по сравнению с прошлым годом. В топ лидеров городов для январского отдыха с детьми вошли Ялта и Севастополь.

источник: РИА Новости Крым 

