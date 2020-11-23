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Крым и Севастополь – не «худшие» по уровню заболеваемости COVID-19
Фото: pxhere.com

Крым и Севастополь – не «худшие» по уровню заболеваемости COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:49 23.11.2020

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы, в которых на прошлой неделе были зафиксированы наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости COVID-19. По ее словам, разброс суточного показателя был в интервале от 1,8 на 100 тыс. населения в Татарстане до 57,5 в Республике Карелия. Ситуацию с коронавирусом в стране Попова назвала «напряженной». Наиболее высокие показатели наблюдались в 13 субъектах РФ. Крыма и Севастополя в этом «черном списке» нет.

Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком Автономном округе, в Санкт-Петербурге, в Мурманской области, в Республике Коми, в Республике Тыва, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях, — сказала Анна Попова

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Крым и Севастополь – не «худшие» по уровню заболеваемости COVID-19

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