Крым и Севастополь не стали продлевать «коронавирусные» нерабочие дни. А как другие регионы?

Кто с понедельника работает, а кто отдыхает.

С 8 ноября закончится нерабочая «коронавирусная» неделя, объявленная Президентом РФ Владимиром Путиным. На усмотрение региональных властей оставлена возможность продлевать нерабочие дни в зависимости от эпидемиологической ситуации. Этой возможностью воспользовались в Челябинской, Курской, Брянской, Смоленской, Томской и Новгородской областях. Не воспользовались Крым и Севастополь, а кто еще?

К слову, нерабочие дни будут продлены в Смоленской области до 10 ноября, в Челябинской и Курской областях до 12 ноября, в Брянской области до 14 ноября. Дольше всех будут отдыхать в Новгородской и Томской областях — до 15 ноября. С большой вероятностью ограничения будут ужесточаться.

Однако в подавляющем большинстве регионов страны с понедельника уже началась обычная рабочая неделя. Первыми о решении не продлевать нерабочие дни объявили в Санкт-Петербурге, Чечне, Мурманской, Ульяновской, Астраханской и Пензенской областях, Карелии, Коми и Мордовии.

Вместе с тем в 75 регионах введены QR-коды для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов и торговых центров. Кроме того, каждый регион самостоятельно определяет дополнительные ограничительные меры.

В Крыму и Севастополе даже пошли на некоторые послабления к ранее действующим ограничениям. Так, отменено требование об обязательном предъявлении QR-кодов при посещении государственных и муниципальных учреждений в многофункциональных центрах. Еще одно важное послабление сделано для туристов. Теперь при заселении в отели и санатории полуострова нужно будет предъявлять только QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, а вот отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда, требовать больше не будут. Последняя обязанность остается только для невакцинированных постояльцев, которые приедут в Крым с документом о медицинском отводе от вакцинации.

А что Москва?

Вынужденные каникулы в столичном регионе остались позади. Как и планировалось, Москва возвращается к обычной жизни. Мэр Сергей Собянин объяснил, что продлеваться нерабочие дни не будут, так как эпидситуация по коронавирусу в городе стабилизировалась. Чтобы ситуация не вернулась вспять, ряд ограничений в городе сохраняется. В частности, для работодателей продолжает действовать правило об обязательности перевода на «удаленку» 30% сотрудников. В театрах и музеях посетители по-прежнему должны предъявлять при входе QR-коды. Пожилые москвичи в возрасте 60+ и горожане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Они могут выходить на прогулку, в ближайший магазин, поликлинику, аптеку, но им рекомендовано свести контакты к минимуму.

Чтобы уберечь старшее поколение от опасного вируса, комплекс социального развития Москвы возобновил работу «горячей линии», по которой нуждающиеся могут заказать доставку продуктов, лекарств и другие услуги. Ну а для того чтобы меньше было соблазнов, несмотря на все предписания, отправиться в гости или какую-то более дальнюю поездку, для тех, кому адресован домашний режим, с 8 ноября приостанавливается льготный проезд по социальным картам. В отличие от первой волны пандемии эта мера коснется только непривитых и не переболевших коронавирусной инфекцией горожан.

По материалам «Российской газеты».