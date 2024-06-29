Крым и Севастополь отбили ракетную атаку ВСУ. В Балаклаве есть пострадавшие

С утра ВСУ атаковали Крым ракетами. Официальная информация есть, но по типу сбитых ракет достоверно может высказаться только Минобороны РФ. Военное ведомство пока молчит. Часть ракет была сбита на подлете к западному побережью полуострова, как утверждают мониторинговые ресурсы, в районе Тарханкута (опять враг по пляжам решил ударить с мирными отдыхающими?!). Телеграм-канал «Треугольник» сообщает:

Сбито 5 ракет/УАБ над Крымом.

И еще:

Целью ударов была Балаклавская ТЭС и зона ПВО Тарханкута.

Но это неофициально. А официально известно о том, как отражал ракетную атаку Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Есть пострадавшие

По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали 3 мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках: В районе улицы Новикова упал осколок ракеты. В частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок. На Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов. Спасательные службы продолжают работу. Напоминаю всем: к суббоеприпасам и осколкам нельзя подходить и, тем более, их нельзя поднимать! Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место, – написал в соцсетях Михаил Развожаев.

Интересно, атаковать ракетами Крым по выходным, это у ВСУ новая «тактика» такая? Мирных людей ранить и убивать. Хотя какая новая… Донецк, Луганск и Белгород об этой «тактике» все давно знают…

Подборка фото последствий удара ВСУ по Балаклаве: обломок ракеты, «посеченное» авто, выбитые окна, пробитые железные ворота, выбоины на асфальте… Почти обошлось.

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