 Крым и Севастополь подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве

24 декабря состоялась церемония подписания Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым и Законодательным Собранием города Севастополя. Подписи под документом поставили Председатель Госсовета РК Владимир Константинов и Председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

В рамках сотрудничества парламенты будут обмениваться опытом работы в законодательной сфере, и разрабатывать совместные инициативы. Предложения будут обсуждаться на комиссии в Совете законодателей РФ при Федеральном Собрании по вопросам интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую систему России, и лоббироваться на федеральном уровне.

Наше взаимодействие должно быть эффективным, а не формальным. Севастополь и Крым накопили хороший опыт в законодательном процессе. Работа должна вестись через профильные Комитеты по направлениям. Мы будем разрабатывать совместные идеи и законодательные инициативы в различных сферах субъектов: в сельском хозяйстве, промышленности, экономике, туризме и курортной отрасли. В следующем году мы празднуем 75-летие Дня Победы, поэтому можно провести совместные патриотические мероприятия, — отметил Владимир Константинов.

Кроме того, в рамках Соглашения планируется создание совместных рабочих и экспертных групп при необходимости подготовки проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов; проведение совместных конференций, семинаров, консультаций и «круглых столов».

Подписание соглашения между нашими законодательными органами это действительно долгожданное событие. Мы представляем разные административные единицы, но живем на одной крымской земле. У нас во многом единая инфраструктура, экономика, природные ресурсы и, конечно, общие интересы по развитию полуострова. Как представители парламентов мы знаем, что вопросы законотворчества всегда решаются намного быстрее при активном взаимодействии депутатов… Кроме законотворческой деятельности, мы также планируем участие в совместных проектах как в Севастополе, так и по Крыму. Это и форумы, и фестивали, и программы различной направленности: бизнес, экономика, культура, патриотическая тематика и, конечно, туризм. Уверен, что отныне сотрудничество наших регионов будет развиваться еще более динамично и приносить ощутимые результаты как в законодательной, так и в иных сферах, — подчеркнул Владимир Немцев.

Владимир Константинов и Владимир Немцев возложили цветы к Мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., которая расположена на площади Нахимова, посетили дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Акварель», осмотрели благоустройство парка «Динопарк».