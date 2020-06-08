Крым и Севастополь получат деньги на ремонт дорог. Много денег

В 2020 году Крым и Севастополь получат средства из федерального бюджета на приведение в порядок 166 километров дорог. Об этом сообщает
В Крыму и Севастополе при поддержке федерального бюджета в ближайшие два с половиной года будут реконструированы сотни километров дорог. Правила распределения средств, направляемых на эти цели, утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Отмечается, что заняться развитием дорожной сети на полуострове поручил президент России Владимир Путин. Средства будут выделяться в 2020-2022 годах.
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