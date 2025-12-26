Крым и Севастополь получит субсидию в 4,2 млрд рублей

Правительство РФ выделило Крыму и Севастополю субсидию в 4,2 млрд рублей на реализацию госпрограммы социально-экономического развития, говорится в соответствующем распоряжении.

Распределить бюджету Республики Kpым субсидию на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2025 год в размере 4 209 840,2 тыс. рублей, — отмечается в документе.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида». Объем финансирования госпрограммы составляет 840 млрд рублей.

Просмотры: 11