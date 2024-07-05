Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым и Севастополь с утра обстреливают: «Враги прощупывают…» — Михаил Развожаев
актуально в республике
и Севастополь с утра обстреливают: «Враги прощупывают…» — Михаил Развожаев

Крым и Севастополь с утра обстреливают: «Враги прощупывают…» — Михаил Развожаев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:42 05.07.2024

С утра в Севастополе звучит сигнал «Воздушной тревоги». Замолкает на несколько минут и снова включается. Губернатор города Михаил Развожаев ситуацию в своём телеграм-канале прокомментировал так:

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели. Сегодня враг активно прощупывает систему обороны полуострова». 

Также губернатор Севастополя призывал севастопольцев и жителей РК в любом случае не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.

Просмотры: 26

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Украина

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Украина
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.