Крым и Севастополь с утра обстреливают: «Враги прощупывают…» — Михаил Развожаев

С утра в Севастополе звучит сигнал «Воздушной тревоги». Замолкает на несколько минут и снова включается. Губернатор города Михаил Развожаев ситуацию в своём телеграм-канале прокомментировал так:
«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели. Сегодня враг активно прощупывает систему обороны полуострова».
Также губернатор Севастополя призывал севастопольцев и жителей РК в любом случае не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.
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С тегами: Крым и Украина