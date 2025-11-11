Прямо сейчас:
Крым и Севастополь - снижается уровень заболеваемости ОРВИ
Крым и Севастополь — снижается уровень заболеваемости ОРВИ

11.11.2025

В Крыму заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю снизилась на 23%, в Севастополе – на 17%. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.

В Республике Крым продолжается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболели 5396 человек. Заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 23%, — говорится в сообщении.

В Севастополе за прошедшую неделю заболели 1488 человек, это ниже уровня предыдущей недели на 17%. В двух субъектах иммунизированы против гриппа более 1 миллиона 50 тысяч человек, в том числе 280 тысяч детей. Все медицинские организации полуострова обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, добавили в ведомстве.

