Крым и Севастополь — снижается уровень заболеваемости ОРВИ

В Республике Крым продолжается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболели 5396 человек. Заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 23%, — говорится в сообщении.
В Севастополе за прошедшую неделю заболели 1488 человек, это ниже уровня предыдущей недели на 17%. В двух субъектах иммунизированы против гриппа более 1 миллиона 50 тысяч человек, в том числе 280 тысяч детей. Все медицинские организации полуострова обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, добавили в ведомстве.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение в Крыму