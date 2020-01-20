Крым и Севастополь установили координатное описание о положении границы субъектов

Подписанное соглашение о положении границы субъектов будет передано для утверждения Государственному Совету Республики Крым и Законодательному собранию Севастополя.

Координатное описание между субъектами пойдет на пользу обоим регионам. Это позволит нам начинать разработку внутренней недостающей документации. Например, границы между муниципалитетами внутри региона невозможно было установить при отсутствии внешней границы, продолжить работу над Генпланом, — цитирует пресс-служба врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил, что в феврале 2019 года было подписано соглашение между Советом министров Республики Крым и Правительством Севастополя о взаимодействии по вопросу установления границы между субъектами:

Результатом реализации этого соглашения стал документ, который мы подписали. Никаких спорных вопросов у нас нет. Это рабочий документ. Соглашение учитывает интересы обеих сторон и направлено на углубление сотрудничества Крыма и Севастополя.

СПРАВКА. В соответствии с ФЗ-6 пределы территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя определяются границами территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя, существовавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.