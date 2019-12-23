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Крым и Севастополь в долг не живут: в регионах почти не берут кредитов
Фото: 8plus1.ru

Крым и Севастополь в долг не живут: в регионах почти не берут кредитов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:51 23.12.2019

РИА Новости обнародовало рейтинг регионов по уровню закредитованности населения — 2019. Выяснилось, что больше всего кредитов берут в Калмыкии. А меньше всего – в Ингушетии, Крыму и Севастополе.

Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата. Индикатор долговой нагрузки составлялся из соотношения среднедушевого долга по банковским кредитам экономически активного населения и годовой зарплаты.

Наиболее благоприятная обстановка с закредитованностью наблюдается на юге страны: в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. На первом месте рейтинга располагаетя Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно. По мнению экспертов, такую ситуацию можно объяснить отсутствием крупных банков, тогда как местные финансовые организации не способны удовлетворить весь спрос, — отмечает РИА Новости.

Исследование также показало, что медианный объем задолженности экономически активного населения находится на уровне 208 тысяч рублей. Самым распространенным диапазоном объема средней задолженности является 200-300 тысяч рублей, который характерен для 40 регионов. В 31 субъектах федерации долговая нагрузка находится в пределах 100-200 тысяч рублей, тогда как задолженность в 300 тысяч рублей оказалась у девяти регионов, а менее 100 тысяч — всего у пяти.

Противоположная ситуация наблюдается в основном в южных субъектах федерации. В Ингушетии кредитная задолженность на экономически активного гражданина оценивается в менее чем 28 тысяч рублей, а в Крыму — 46 тысяч рублей.

Крым и Севастополь в долг не живут: в регионах почти не берут кредитов

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