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 Крым и Сирия создадут транспортную судоходную компанию

Крым и Сирия создадут транспортную судоходную компанию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:58 18.01.2022

Первые партии грузов будут отправляться на зафрахтованных морских судах.

Крым и Сирия создадут транспортную судоходную компанию. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

До момента, когда получим практический опыт и станем понимать объемы товаров, которые поставляются, первые партии грузов будут отправляться на зафрахтованных морских судах, — сказал Глава Республики.

В дальнейшем, как уточнил Сергей Аксёнов, планируется приобретение собственных судов. По его словам будет обеспечена загрузка портов Феодосии и Керчи, которые передаются в федеральную собственность.

Согласно поручению Президента необходимо обеспечить загрузку морских портов, грузооборот будет увеличен до 5 миллионов тонн в год на первом этапе и в перспективе до 14 миллионов тонн в год. Для этого принимаются все необходимые решения, уже обозначены конкретные цели, сроки. Трудовые коллективы останутся работать на предприятиях, — уточнил Аксёнов.

Подводя итоги переговоров с сирийской делегацией, он уточнил, что в целом удалось обсудить широкий круг вопросов, включая поставку сирийским партнерам крымских зерновых до 2 млн. тонн в год.

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 Крым и Сирия создадут транспортную судоходную компанию


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