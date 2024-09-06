Крым и Владимирская область продлевают межрегиональное сотрудничество

Сергей Аксёнов выразил признательность лично Александру Авдееву и всем владимирцам за всестороннюю поддержку и содействие, оказываемые Крыму.

Владимирская область – братский регион, с которым у нас много общего. Мы давно выстроили тесные деловые взаимоотношения. Юные жители области отдыхают в лагерях «Артека», заряжаясь в Крыму положительными эмоциями и впечатлениями. У нас также много общих проектов, готовых к реализации в будущем. Нас связывает и общая история – Владимирский пехотный полк принял на себя удар в Альминском сражении в ходе Крымской войны 1853–1856 годов, – напомнил Глава республики.

Глава Крыма особо отметил участие владимирцев в специальной военной операции.

Дело у нас сегодня одно общее на всех – достижение целей, поставленных Верховным Главнокомандующим. Уверен, вместе мы преодолеем все сложности, – акцентировал Глава республики.

В свою очередь, Александр Авдеев подтвердил исторически сложившуюся связь между регионами.

История давно связывает Владимирскую землю и Крым. Нас объединяет защита Родины на протяжении веков. Владимирская область поддерживала молодую республику в Крымскую весну: шефствовала над Нижнегорским районом, помогая быстрее интегрироваться в российское законодательство, экономику и социальную сферу. Вместе мы становимся сильнее в противостоянии тем силам, которые всегда пытались оторвать Крым от России, нарушить целостность нашей страны, – отмечает губернатор Владимирской области.

В заключение Александр Авдеев подчеркнул, что укрепление сотрудничества и дружбы на всех уровнях является задачей государственной важности, которую регионы успешно сообща решают.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым