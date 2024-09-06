Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым и Владимирская область продлевают межрегиональное сотрудничество
актуально в республике
и Владимирская область продлевают межрегиональное сотрудничество
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крым и Владимирская область продлевают межрегиональное сотрудничество

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:39 06.09.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между регионами в социально-экономической сфере, в том числе в рамках туризма и промышленной отрасли.

Сергей Аксёнов выразил признательность лично Александру Авдееву и всем владимирцам за всестороннюю поддержку и содействие, оказываемые Крыму.

Владимирская область – братский регион, с которым у нас много общего. Мы давно выстроили тесные деловые взаимоотношения. Юные жители области отдыхают в лагерях «Артека», заряжаясь в Крыму положительными эмоциями и впечатлениями. У нас также много общих проектов, готовых к реализации в будущем. Нас связывает и общая история – Владимирский пехотный полк принял на себя удар в Альминском сражении в ходе Крымской войны 1853–1856 годов, – напомнил Глава республики.

Глава Крыма особо отметил участие владимирцев в специальной военной операции.

Дело у нас сегодня одно общее на всех – достижение целей, поставленных Верховным Главнокомандующим. Уверен, вместе мы преодолеем все сложности, – акцентировал Глава республики.

В свою очередь, Александр Авдеев подтвердил исторически сложившуюся связь между регионами.

История давно связывает Владимирскую землю и Крым. Нас объединяет защита Родины на протяжении веков. Владимирская область поддерживала молодую республику в Крымскую весну: шефствовала над Нижнегорским районом, помогая быстрее интегрироваться в российское законодательство, экономику и социальную сферу. Вместе мы становимся сильнее в противостоянии тем силам, которые всегда пытались оторвать Крым от России, нарушить целостность нашей страны, – отмечает губернатор Владимирской области.

В заключение Александр Авдеев подчеркнул, что укрепление сотрудничества и дружбы на всех уровнях является задачей государственной важности, которую регионы успешно сообща решают.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов озвучил главный критерий работы чиновника. Подчинённым придётся стараться

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.