Крым и Ямал будут развивать двустороннее сотрудничество

Дмитрий Артюхов также отметил особую миссию Республики Крым в рамках специальной военной операции.

Отсюда на фронт уходит значительная часть снабжения, бойцы, в том числе ямальцы, приезжают в отпуска и на лечение. Благодарю Сергея Аксёнова за помощь в решении задач СВО, продуктивную беседу, а крымчан – за гостеприимство, – заключил губернатор ЯНАО.