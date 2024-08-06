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и Ямал будут развивать двустороннее сотрудничество

Крым и Ямал будут развивать двустороннее сотрудничество

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:37 06.08.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

Обсуждались вопросы дальнейшего развития межрегионального сотрудничества по ряду направлений, включая торгово-экономическую, научно-техническую, социальную и культурную сферы.

Сергей Аксёнов отметил успешное многолетнее взаимодействие между Республикой Крым и Ямало-Ненецким автономным округом.

Уверен, наши регионы продолжат укреплять и наращивать как дружеские, так и деловые взаимоотношения. Крым всегда готов предоставить уникальные природные условия и возможности санаторно-курортного комплекса для круглогодичного отдыха туристов из ЯНАО, – сказал Глава республики.

Крым и ЯНАО будут развивать двустороннее сотрудничество Крым и ЯНАО будут развивать двустороннее сотрудничество

Кроме того, в ходе встречи отмечалось, что Крым и Ямал реализуют совместные проекты в сферах туризма и молодежной политики. Сергей Аксёнов и Дмитрий Артюхов рассмотрели варианты их расширения для северян – в частности, проект всесезонного ямальского оздоровительного центра.

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Дмитрий Артюхов также отметил особую миссию Республики Крым в рамках специальной военной операции.

Отсюда на фронт уходит значительная часть снабжения, бойцы, в том числе ямальцы, приезжают в отпуска и на лечение. Благодарю Сергея Аксёнова за помощь в решении задач СВО, продуктивную беседу, а крымчан – за гостеприимство, – заключил губернатор ЯНАО.

источник: Управление  информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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