Крым: идёт отбор социально значимых проектов СОНКО для предоставления грантов в форме субсидий

Объявлен отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики Крым на реализацию социально значимых проектов, организатором отбора является Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.
С 2025 года проведение отборов осуществляется исключительно на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, в связи с чем для подачи заявок участникам отбора необходимо авторизоваться на указанном Портале. Подробные инструкции по авторизации, формированию и подаче заявок размещены по ссылке.
Объявление о проведении отбора, перечень необходимых документов, формы для заполнения и требования к участникам отбора, размещены на Портале, шифр отбора 25-808-61970-1-0063. Подача заявок на предоставление гранта осуществляется с 17 июля по 19 августа 2025 года включительно.
Сумма гранта на реализацию проекта не может превышать 1 млн рублей. Начало реализации проектов – не ранее 1 ноября 2025 года. Период реализации не должен превышать 24 календарных месяцев.
За консультацией по подготовке заявок можно обратиться в управление по делам инвалидов Минтруда Крыма по адресу: ул. Горького, д. 7, каб. 1, или по телефону: +7(3652) 25-11-23.
С целью оказания методической помощи в подготовке заявок представители СОНКО приглашаются к участию в семинаре, который состоится 22 июля 2025 года в 11:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 8, 2-й этаж, ауд. № 84 (вход в здание со стороны ул. С. Ценского).
В связи с наличием пропускного режима в здание, для участия в семинаре необходимо в срок до 21 июля 2025 года включительно направить на электронный адрес: dostup@mtrud.rk.gov.ru следующую информацию:
- наименование СОНКО;
- ФИО участника;
- контактный телефон.
В день проведения мероприятия при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
источник: пресс-служба Правительства РК
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