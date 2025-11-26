Крым ищет новые пути финансирования промышленных проектов

В ходе дискуссии участники рассмотрели широкий спектр тем, включая механизмы государственно-частного партнёрства, а также различные финансовые и организационные меры, направленные на поддержку инвестиционных инициатив. Особое внимание было уделено вопросам развития туризма, стимулирования предпринимательства региональными властями, а также поиску перспективных инструментов финансирования.

Ирина Кивико подчеркнула, что, несмотря на развитое кредитование малого и среднего бизнеса в Крыму, ряд отраслей, в частности промышленность, по-прежнему испытывает нехватку финансирования.

Правительство Республики Крым очень заинтересовано в таких инструментах, как промышленная ипотека с льготной ставкой — 3–5 % годовых — для модернизации основных средств и производственных мощностей. Мы обратились в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку с просьбой включить нашу республику в соответствующую программу. Это позволит существенно переоснастить предприятия, увеличить выпуск продукции и, как следствие, повысить доходы крымчан, занятых на этих производствах, — заявила Ирина Кивико.

Анатолий Аксаков отметил, что в условиях текущей жёсткой денежно-кредитной политики крайне важно активно использовать уже имеющиеся инструменты для снижения стоимости финансирования. Он подчеркнул необходимость определения приоритетных проектов и выработки совместно с государством, корпорациями и институтами развития оптимальных схем их финансирования. По словам Аксакова, положительный опыт в этом направлении, особенно в условиях ограниченности бюджетных ресурсов, демонстрирует Чувашия, успешно находящая средства для социально-экономического развития региона.

Также участники круглого стола уделили отдельное внимание новым источникам развития. Среди них цифровые финансовые активы, которые позволят оперативно привлекать инвестиции с рынка.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК