Крым к высокому курортному сезону готовит 340 пляжей

Главы администраций и их заместители, ответственные за подготовку туристической инфраструктуры к сезону, проводят контрольные мониторинги пляжных территорий. Министерство курортов и туризма Крыма также осуществляет мониторинговые мероприятия и консультирует пользователей пляжей по вопросам подготовки к открытию сезона.

Основными в сезоне 2024 года являются вопросы безопасности, которым уделяется особое внимание. Администрациями должно быть проработано в том числе взаимодействие с правоохранителями и МЧС, проверены регламенты служб охраны, реагирования на возникновение любых чрезвычайных и внештатных ситуаций, отработаны вопросы бесперебойного электроснабжения и водоподачи.

Полный перечень пляжей по состоянию на 1 июня 2024 года размещен на сайте Министерства курортов и туризма Крыма по ссылке. В ближайшее время актуальный перечень пляжей с координатами будет нанесен на интерактивную карту Туристического портала Республики Крым.

В сезоне 2024 продолжает работать республиканская программа «Гостеприимный Крым». На бесплатной круглосуточной Горячей линии министерства 8 (800) 511-80-18 гости и жители Крыма могут получить информацию о возможностях отдыха на полуострове или сообщить о проблемных ситуациях. Также можно написать в официальные аккаунты министерства в социальных сетях. Кроме того, для обратной связи разработан Опрос гостя Крыма «Все дороги ведут в Крым», открыты туристско–информационные центры (ТИЦ) на ж/д вокзале в г. Симферополь и перед въездом на Крымский мост на АЗС со стороны Краснодарского края.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК