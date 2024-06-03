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к высокому курортному сезону готовит 340 пляжей
фото: pexels (автор - Себастьян Ари Вортман)

Крым к высокому курортному сезону готовит 340 пляжей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 03.06.2024

В Крыму в высоком курортном сезоне заявлено к работе 340 пляжей. На большинстве из них уже проведены все работы, связанные с обследованием дна, безопасностью, благоустройством, на некоторых пляжах в связи с прошедшими штормами и неблагоприятными погодными условиями в мае работы еще завершаются. Наибольшее количество пляжей будет работать в Алуште – 78, в Ялте — 69, Евпатории — 68 и Феодосии — 52.

Главы администраций и их заместители, ответственные за подготовку туристической инфраструктуры к сезону, проводят контрольные мониторинги пляжных территорий. Министерство курортов и туризма Крыма также осуществляет мониторинговые мероприятия и консультирует пользователей пляжей по вопросам подготовки к открытию сезона.

Основными в сезоне 2024 года являются вопросы безопасности, которым уделяется особое внимание. Администрациями должно быть проработано в том числе взаимодействие с правоохранителями и МЧС, проверены регламенты служб охраны, реагирования на возникновение любых чрезвычайных и внештатных ситуаций, отработаны вопросы бесперебойного электроснабжения и водоподачи.

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Полный перечень пляжей по состоянию на 1 июня 2024 года размещен на сайте Министерства курортов и туризма Крыма по ссылке. В ближайшее время актуальный перечень пляжей с координатами будет нанесен на интерактивную карту Туристического портала Республики Крым.

В сезоне 2024 продолжает работать республиканская программа «Гостеприимный Крым». На бесплатной круглосуточной Горячей линии министерства 8 (800) 511-80-18 гости и жители Крыма могут получить информацию о возможностях отдыха на полуострове или сообщить о проблемных ситуациях. Также можно написать в официальные аккаунты министерства в социальных сетях. Кроме того, для обратной связи разработан Опрос гостя Крыма «Все дороги ведут в Крым», открыты туристско–информационные центры (ТИЦ) на ж/д вокзале в г. Симферополь и перед въездом на Крымский мост на АЗС со стороны Краснодарского края.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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