«Крым КОФЕ фест» пройдёт в ближайшие выходные на туристическом маршруте «Малый Иерусалим» в Евпатории. Кофеманы и просто любители бодрящего напитка оценят его вкус во всевозможных разновидностях, приготовленных бариста. Гостям праздника также предложат продегустировать истинно крымские сладости, мёд и сыры.

«Крым КОФЕ фест» объединит профессиональных обжарщиков, бариста и всех, кто доносят этот продукт до любителей бодрящего напитка. У гостей будет возможность купить и попробовать уже приготовленный зелёный и свежеобжаренный кофе во всех его разновидностях: зерно, молотый, в капсулах и дрип-пакетах. К напитку предложат большой ассортимент выпечки по национальным рецептам, а также сыров, мёда и шоколада, — сообщает Туристический портал Крыма .

В нескольких зонах фестиваля пройдут презентации гастрономических проектов, связанных с кофе и сопутствующими к нему товарами.

На сцене выступят музыкальные группы, творческие коллективы, пройдут детские развлекательные программы. Особую атмосферу событию подарят яркие персонажи в исполнении артистов евпаторийского театра на ходулях и фаер-шоу. Ещё организаторы «Крым КОФЕ фест» порадуют розыгрышами подарков и конкурсами. Гостей также ждут яркие фотозоны, дегустации и различные мастер-классы.

Праздник будет проходить: 21 сентября с 12:00 до 20:00; 22 сентября с 12:00 до 16:00. Место проведения: г. Евпатория, ул. Караимская.