В нескольких зонах фестиваля пройдут презентации гастрономических проектов, связанных с кофе и сопутствующими к нему товарами.

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На сцене выступят музыкальные группы, творческие коллективы, пройдут детские развлекательные программы. Особую атмосферу событию подарят яркие персонажи в исполнении артистов евпаторийского театра на ходулях и фаер-шоу. Ещё организаторы «Крым КОФЕ фест» порадуют розыгрышами подарков и конкурсами. Гостей также ждут яркие фотозоны, дегустации и различные мастер-классы.

Праздник будет проходить: 21 сентября с 12:00 до 20:00; 22 сентября с 12:00 до 16:00. Место проведения: г. Евпатория, ул. Караимская.