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фото: pikist.com

Крым — лидер среди регионов, где делают самое интересное красное вино

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:56 28.08.2024

28 августа отмечают День красного вина. Этот напиток веками играл важнейшую роль для региона, в котором производился. Специалисты в области виноделия считают важным сохранять традиции своего дела. Ну и, конечно, ищут новые способы, которые могут сделать вино еще лучше. 

В преддверии Дня красного вина  российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос:  где туристам больше всего понравилось такое вино?  И на первом месте оказались винодельческие хозяйства Крыма,  в частности — Севастополь, на втором — кубанские виноделы, а на третьем — Ростовская область  с ее Долиной Дона

1. Вина Крыма выбрало подавляющее большинство — 31 % голосовавших. Винную лозу на полуострове пестовали еще в древнем Херсонесе.  Виноделие  сегодня играет огромную роль в развитии полуострова. имеет давние традиции и богатую историю. Лозу высаживали еще жители древнего Херсонеса, монахи пещерных городов Крыма, греческое и татарское население. И сейчас виноделие — одна из ведущих отраслей сельского хозяйства на полуострове. Туристы с удовольствием вспоминают вина сделанные в Массандре, Бахчисарае, и, конечно же, в Севастополе и Балаклаве, где множество винодельческих регионов, в том числе — знаменитая «Золотая Балка» и «Инкерман».

2. На втором месте — красные вина Краснодарского края, это выбор 25 % подписчиков. Климат и плодородные почвы этого региона стали причиной того, что в винодельческих хозяйствах края, от Тамани до Анапы делают удивительные вина. «Фанагория»,  «Мысхако», «»Кубань-вино» и другие производители известны многим ценителям красных вин.

3. На третьем месте Ростовская область, которую выбрали 12% участников голосования.  Общая площадь виноградников на Дону  — более  5 тыс. га. Несмотря на то, что климат в Ростовской области достаточно сложен для возделывания винограда, вина здесь тоже делались издавна. И сегодня некоторые автохтонные сорта региона считаются уникальными.

4. Кабардино-Балкария собрала 10 % голосов. Визитная карточка местного виноделия —  хозяйство «Шато Эркен», великолепный замок во французском стиле недалеко от города Нальчик.   Недавно в регионе заложили в  26 га виноградников по суперинтенсивной технологии: на одном гектаре  размещают более 3 тыс. саженцев. Так что потребителям осталось ждать новых интересных вин.

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5. За Самарскую область высказались  7% участников голосования.  Некоторые участники, правда, удивлялись, что область делает в винном голосовании. Однако в прошлом году Самарская область впервые появилась в списке новых винных регионов в рамках проекта «Винный гид России». И по количеству площадей, занятых виноградниками, область обгоняет Волгоградскую.

6. Адыгейские вина выбрали 6% подписчиков.  В давние времена виноградарство было широко развито на всем пространстве между реками Туапсе и Мзымта. Лучшие вина делали жители долины рек Аше, Псишо, Шахе.  И сегодня республика собирается  развивать промышленное виноградарство,  увеличивает площади виноградников и инвестирует средства виноделие.

7. Ставропольский край выбрали 4%  всех голосовавших.   Считается, что вина здесь «с характером»,  однако в настоящее время край — на 4 месте по площади виноградников в России.  Некоторые терруары края:  Бештау, Прикумское и Зункарские пески, обладают уникальными характеристиками, не имеющими аналогов в стране.

8. Северная Осетия-Алания получила 3% голосов.  В последние 10 лет региональное виноделие здесь стали активно развивать. А так регион имеет очень древние винодельческие традиции.  Сегодня в регионе успешно культивируются и используются в виноделии международные и российские сорта винограда. Планируется возрождение уникальных автохтонных сортов кавказской группы.

9. Волгоградскую область выбрали 2% проголосовавших. Энотуризм в области, когда-то известной не садами. а огородами, уже несколько лет активно развивают, организуя экскурсии на винодельни и даже винные фестивали.  А ведь Волгоградская область — самый северный винный регион страны.  В земле с такими показателями лучше производятся белые и игристые вина, однако и красные вина из Волгоградской области получаются великолепными.

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