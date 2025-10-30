Крым — лидер среди регионов, участвующих в эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов

Начиная с 1 января 2026 года информацию о гостевом доме в интернете, в том числе на сайтах-агрегаторах, будет разрешено размещать только с указанием уникального идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. С этой же даты деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена. В связи с чем в республике проводятся еженедельные семинары-совещания в регионах по обучению собственников работе в реестре, отделом контроля и надзора Министерства проводится ежедневная консультационная работа. Наиболее активно проходит самооценка гостевых домов в Ялте, Феодосии, Сакском районе.

По вопросам прохождения самооценки:

Министерство курортов и туризма Республики Крым, отдел регионального госконтроля в сфере туризма: +7 978 170 22 32 kontrol@mtur.rk.gov.ru, г. Симферополь, ул. Самокиша,30, каб.№12, время приема для разъяснений: с 9:00 до 18:00, понедельник – пятница

Горячая линия Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18 – вашу заявку передадут профильному специалисту Минтуризма Крыма, который вам перезвонит

Подробные инструкции размещены здесь

Также прошедшие самооценку гостевые дома могут разместить о себе информацию на Туристическом портале Республики Крым в рубрике «гостевые дома», для этого необходимо заполнить форму.

источник: по информации пресс-службы Минкурортов и туризма РК