Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым — лидер среди регионов, участвующих в эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов
Новости Республики
Крым - лидер среди регионов, участвующих в эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Крым — лидер среди регионов, участвующих в эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:17 30.10.2025

Республика Крым лидирует среди регионов, участвующих в эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов. Министерство курортов и туризма Республики Крым ведет активную работу по информированию собственников о необходимости легального оказания услуг гостевых домов путем включения в федеральный реестр Росаккредитации. С начала действия эксперимента  (с 1 сентября 2025 года) на сегодняшний день в Едином реестре классифицированных средств размещения России находится информация о 201 гостевом доме Республики Крым из 450 гостевых домов всех регионов-участников эксперимента.

Главная цель эксперимента – обеспечение безопасности отдыха туристов в гостевых домах, открытая и достоверная информация об их деятельности – это необходимо как туристу, так и самому собственнику. Эксперимент дает возможность правового урегулирования деятельности этих средств размещения, которое ранее было невозможно. Государство дает гостевым домам быстрый и удобный инструмент для «выхода из тени». Это позволит не только увеличить количество легального номерного фонда в республике и поступлений в бюджет, но и даст преференции самим собственникам гостевых домов, например, в получении мер поддержки, рекламе, активной работе с туроператорами, — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий. 

Начиная с 1 января 2026 года информацию о гостевом доме в интернете, в том числе на сайтах-агрегаторах, будет разрешено размещать только с указанием уникального идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. С этой же даты деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена. В  связи с чем в республике проводятся еженедельные семинары-совещания в регионах по обучению собственников работе в реестре, отделом контроля и надзора Министерства проводится ежедневная консультационная работа. Наиболее активно проходит самооценка гостевых домов в Ялте, Феодосии, Сакском районе.

Узнайте больше:  Военный суд рассмотрит дело пяти жителей Крыма, планировавших захват власти

По вопросам прохождения самооценки: 

  • Министерство курортов и туризма Республики Крым, отдел регионального госконтроля в сфере туризма: +7 978 170 22 32   kontrol@mtur.rk.gov.ru, г. Симферополь, ул. Самокиша,30, каб.№12, время приема для разъяснений: с 9:00 до 18:00, понедельник – пятница
  • Горячая линия Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18 – вашу заявку передадут профильному специалисту Минтуризма Крыма, который вам перезвонит
  • Подробные инструкции размещены здесь

 Также прошедшие самооценку гостевые дома могут разместить о себе информацию на Туристическом портале Республики Крым в рубрике «гостевые дома», для этого необходимо заполнить форму.

источник: по информации пресс-службы Минкурортов и туризма РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x