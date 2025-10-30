Крым — лидер среди регионов, участвующих в эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов

Главная цель эксперимента – обеспечение безопасности отдыха туристов в гостевых домах, открытая и достоверная информация об их деятельности – это необходимо как туристу, так и самому собственнику. Эксперимент дает возможность правового урегулирования деятельности этих средств размещения, которое ранее было невозможно. Государство дает гостевым домам быстрый и удобный инструмент для «выхода из тени». Это позволит не только увеличить количество легального номерного фонда в республике и поступлений в бюджет, но и даст преференции самим собственникам гостевых домов, например, в получении мер поддержки, рекламе, активной работе с туроператорами, — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
Начиная с 1 января 2026 года информацию о гостевом доме в интернете, в том числе на сайтах-агрегаторах, будет разрешено размещать только с указанием уникального идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. С этой же даты деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена. В связи с чем в республике проводятся еженедельные семинары-совещания в регионах по обучению собственников работе в реестре, отделом контроля и надзора Министерства проводится ежедневная консультационная работа. Наиболее активно проходит самооценка гостевых домов в Ялте, Феодосии, Сакском районе.
По вопросам прохождения самооценки:
- Министерство курортов и туризма Республики Крым, отдел регионального госконтроля в сфере туризма: +7 978 170 22 32 kontrol@mtur.rk.gov.ru, г. Симферополь, ул. Самокиша,30, каб.№12, время приема для разъяснений: с 9:00 до 18:00, понедельник – пятница
- Горячая линия Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18 – вашу заявку передадут профильному специалисту Минтуризма Крыма, который вам перезвонит
- Подробные инструкции размещены здесь
Также прошедшие самооценку гостевые дома могут разместить о себе информацию на Туристическом портале Республики Крым в рубрике «гостевые дома», для этого необходимо заполнить форму.
источник: по информации пресс-службы Минкурортов и туризма РК
С тегами: Крым туристический