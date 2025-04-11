Крым: мониторинг пунктов ГГС на высоте 1527 м над уровнем моря

Крымские геодезисты проходят километры по горам и лесам, всё для того чтобы проверить пункты ГГС и ГНС, чьи точные координаты помогают в градостроительной, навигационной и кадастровой деятельности, в землеустройстве и недропользовании, в решении задач, связанных с нуждами обороны страны и иных фундаментальных научных, экономических и технических задачах геодезии, картографии, геофизики, геодинамики и космонавтики.

Территория России равномерно покрыта государственной геодезической сетью (ГГС). Каждый пункт пронумерован и его координаты внесены в специальные каталоги, хранящиеся в федеральном фонде пространственных данных. В 2022 году Росреестр начал масштабную инвентаризацию таких объектов по госпрограмме «Национальная система пространственных данных», поскольку последняя массовая установка пунктов ГГС в стране проводилась еще в 1970-1980-х годах. Если метки смещены, повреждены или сбиты, в расчетах могут возникнуть погрешности.

Мониторинг пунктов — работа не из простых, геодезисты снаряжены спутниковым геодезическим оборудованием, фотоаппаратом для фотофиксации состояния пункта, лопатой для поиска затянутых грунтом пунктов, они уезжают рано утром и возвращаются уже поздно вечером.

Пункт ГГС на горе Чатыр-Даг был установлен в 1958 году и служит высотной основой для строительства зданий и сооружений, а также для изучения вертикальных движений земной коры.

источник: Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю

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