В Алуште проходит марафон городских изменений #URBANSPRINT.

Крым может стать экспериментальной площадкой для развития экотуризма. Об этом на марафоне городских изменений #URBANSPRINT, который проходит в Алуште, сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

Сегодня на деловой площадке мероприятия мы поговорим и о развитии экологического туризма. И в ближайшем будущем Крым может стать той экспериментальной площадкой, где можно будет реализовать ряд таких проектов, – сообщила Ирина Кивико.

Вице-премьер подчеркнула, что продуктивный разговор с представителями бизнеса об эконаправлении в дальнейшем может отразиться в законопроекте.

Это позволит прописать в законопроекте критерии для экологичного отеля, а также меры поддержки, – отметила Ирина Кивико.

Отметим, что мероприятие проходит при поддержке центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ), министерства экономического развития, министерства курортов и туризма и министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

На деловой площадке собрались урбанисты, экологи, эксперты по формированию городских пространств, а также представители муниципалитетов Крымского полуострова.

В программе мероприятия, рассчитанной на целый день, – лекции, воркшопы и панельные дискуссии об экосистемных решениях для городов, глобальных трендах переработки отходов в России и Европе, методиках полного избавления от отходов хозяйственной деятельности предприятий в городах, мировом опыте концепций, свободных от бензиновых автомобилей пространств, перспектив развития электротранспорта в Крыму, а также презентация арт-объектов из вторсырья.

Фото: пресс-служба минэкономразвития РК.