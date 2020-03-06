Крым может стать полигоном для апробации новых научных знаний и технологий

Крым — уникальная площадка, где можно отработать технологии создания высокоэффективного бизнеса в условиях санкций и повышенных рисков. Реализовать эту идею и переформатировать экономику региона поможет научно-образовательный центр мирового уровня. Такую точку зрения высказал и. о. ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев по итогам совещания, посвященного формированию программы деятельности НОЦ в Республике Крым и г. Севастополе.

С точки зрения работы научно-образовательного центра у нас уникальная ситуация. Мы не можем пойти по стандартной схеме сотрудничества с госкорпорацией, у нас задача гораздо сложнее – переформатирование рынка и бизнеса. Наладить взаимодействие между наукой и бизнесом в Крыму и Севастополе сложнее, чем в других регионах, ведь индустриальный партнер здесь сталкивается с рисками, поэтому не спешит инвестировать в регион. Главная задача для региональной власти – обеспечить инвесторам определенные гарантии, — цитирует пресс-служба вуза Андрея Фалалеева.

По словам Андрея Фалалеева, для этого необходимо создать в Крыму «прединдустриальную» площадку для отработки новых научных знаний, технологий и успешного роста бизнеса.

Университеты и научные организации обеспечивают разработку новых технологий, которые необходимо обкатывать на «полигонах», созданных в регионе. Таким образом, региональная власть берет на себя «длинные» риски инвестирования, а индустриальный партнер сможет с большей уверенностью приступить к массовому производству. Это новая модель, которая, на мой взгляд, будет эффективна для всей страны. Если связки «наука-индустрия» нет, промышленникам остается покупать технологии за рубежом, и у нас нет шансов стать мировыми лидерами, — отметил Андрей Фалалеев.

По его мнению, Республика Крым и г. Севастополь имеют конкурентные преимущества перед другими регионами, претендующими на создание научно-образовательных центров мирового уровня:

Среди основных преимуществ – высокая плотность интеллектуального капитала, что позволяет сейчас закладывать новые образовательные программы и готовить специалистов для новых отраслей экономики. Здесь есть хорошо развитая сеть научно-исследовательских организаций с большим опытом и потенциалом, которые могут формировать новые знания. Кроме того, у нас есть климатические условия и природные ресурсы, которые способствуют развитию отраслей, привлекательных для бизнеса: сельского хозяйства, аквакультуры, судостроения, медицины, реабилитации и других.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов подчеркнул, что в первую очередь в регионе будут развивать проекты, направленные на создание эффективной экономики.

Считаю нужным отдать приоритет практическим направлениям, которые смогут дать максимально эффективный результат в сжатые сроки. Время для нас – наиболее ценный и невосполнимый ресурс, — написал Аксенов на официальной странице в Facebook.

В связи с этим Крымский федеральный университет, отмечают в пресс-службе вуза, уже работает над созданием на полуострове инновационной долины, где будут интегрированы наука, образование и индустрия.

Одной из задач нацпроекта «Наука» является создание в РФ сети из 15 НОЦ. В 2019 году были созданы первые пять центров — в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Республика Крым и г. Севастополь планируют подать заявку на конкурс, по итогам которого определят регионы, где будут открыты следующие НОЦ.