Крым на 75-м месте в рейтинге российских регионов по уровню зарплат

Как отметили специалисты, во втором квартале 2025 года средняя номинальная начисленная заработная плата в России достигла почти 100 тысяч рублей, что на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако средняя зарплата не всегда точно характеризует реальную ситуацию в сфере оплаты труда. Медианная зарплата считается более точным показателем. Это значение, которое находится посередине всех зарплат сотрудников определенной группы.

Эксперты рассчитали соотношение средних медианных зарплат в регионах РФ и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен рейтинг российских регионов по уровню медианных зарплат. Оценка производилась по покупательной способности зарплаты.

Лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ, где чистая медианная зарплата составляет 146,6 тыс. рублей и превышает стоимость потребительского набора в 5,1 раза. На втором месте – Чукотский автономный округ, где на медианную зарплату в 172 тыс. рублей можно приобрести 4,3 фиксированного набора товаров и услуг. На третьей и четвертой строчках рейтинга Ненецкий автономный округ и Магаданская область соответственно, где медианная зарплата 116,8 тыс. и 128,1 тыс. рублей) эквивалентна четырем фиксированным наборам товаров и услуг. Первую пятерку рейтинга замыкает Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (107,2 тыс. рублей).

Республика Крым и Севастополь в данном рейтинге находятся на 75-м и 76-м местах соответственно. Медианная зарплата в РК, по данным исследования, составляет 43,9 тыс. рублей, в городе федерального значения – 46,6 тыс. рублей. Покупательская способность зарплат в двух субъектах равна 1,9 набора товаров и услуг.