Крым — на четвертом место среди регионов по росту зарплатных предложений для садовников

Эксперты Авито Работы и Авито Товаров проанализировали данные о вакансиях для садовников в России и динамике спроса на товары для сада и дачи за первые четыре месяца 2026 года и сопоставили их с аналогичным периодом 2025 года. С наступлением активного сезона благоустройства и озеленения, когда территории приводят в порядок после зимы, спрос на специалистов по уходу за растениями традиционно увеличивается. По итогам исследования среднее зарплатное предложение для садовников в Крыму составило 54 267 руб/мес, что на 47% выше, чем годом ранее, отражая устойчивый рост потребности работодателей в таких специалистах.

Важно учитывать, что приведенные значения сформированы на основе вакансий размещенных на платформе. Фактический доход специалистов может заметно варьироваться в зависимости от региона, уровня квалификации, опыта, а также формата занятости — многие садовники работают на проектной или сезонной основе, что также влияет на итоговый уровень заработка.

Среди регионов-лидеров по уровню зарплатных предложений первое место заняла Ленинградская область — здесь работодатели предлагали садовникам в среднем 85 150 руб/мес, что на 43% выше, чем годом ранее. Далее следует Нижегородская область с показателем 70 963 руб/мес и наиболее заметной динамикой роста — +54% за год. Замыкает тройку лидеров Ростовская область, где среднее зарплатное предложение составило 56 857 руб/мес, увеличившись на 53% по сравнению с прошлым годом. В пятерку лидеров также вошла Волгоградская область, где специалисты в среднем получают 48 998 руб/мес (+19%).

В регионах с активным развитием загородного строительства и туристической инфраструктуры спрос на садовников традиционно формируется на более высоком уровне. Это связано с увеличением объемов работ по благоустройству частных и общественных территорий, а также необходимостью регулярного ухода за зелеными зонами в условиях сезонной активности. Наиболее заметная динамика спроса на таких специалистов зафиксирована в Нижегородской (+127%), Ленинградской (+33%) и Самарской (+20%) областях . Рост показателей отражает развитие проектов по озеленению и расширение загородной застройки, где услуги садовников становятся особенно востребованными, — комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.

Рост активности отмечается и на рынке товаров для сада и дачи. По данным Авито Товаров, за первые четыре месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи садовой техники, к которой относятся газонокосилки, триммеры, культиваторы, мотоблоки и другое механизированное оборудование для ухода за участком, выросли на 64%. Интерес к садовым инструментам, среди которых лопаты, грабли, секаторы, тяпки, ведра и лейки, за год увеличился на 25%, а за четыре месяца — на 59%.

Продажи дачных конструкций, таких как беседки, навесы, террасы и другие малые архитектурные формы, за четыре месяца выросли на 21%.В сегменте готовых строений продажи веранд и террас за год выросли на 34% (средняя цена 64 900 рублей), бань — на 27% (средняя цена 308 400 рублей), беседок — на 24% (средняя цена 66 600 рублей), теплиц — на 7% (средняя цена 20 700 рублей).

Продажи садовых растений в апреле 2026 года по сравнению с мартом выросли на 143%, товаров для ухода за растениями — на 95%, а панно и искусственных растений — на 11%. Средняя цена садовых растений составила 600 рублей, товаров для ухода — 1 300 рублей, панно, декоративных композиций, которые могут использоваться для украшения дачи, — 1 500 рублей, семян, луковиц и клубней — 500 рублей.

