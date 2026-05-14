Крым на пятом месте по росту средних предлагаемых зарплат для мастеров ногтевого сервиса

Эксперты Авито Услуг и Авито Работы выяснили, как за последний год изменились средние зарплатные предложения для мастеров ногтевого сервиса в разных регионах России и спрос на такие услуги. Исследование проводилось на фоне введения нового ГОСТа на маникюр и педикюр, который вступил в силу 30 апреля 2026 года и устанавливает требования к технологии и качеству услуг в этой сфере.

По данным Авито Работы, на пятом месте по росту средних предлагаемых зарплат для мастеров ногтевого сервиса стал Крым — в марте–апреле 2026 года работодатели стали предлагать таким специалистам на 30% больше, чем годом ранее. Средние зарплатные предложения в регионе достигли 58 333 руб/мес.

На первом месте оказался Башкортостан, где средние предлагаемые зарплаты для специалистов ногтевого сервиса выросли на 60% за год и достигли 78 000 руб/мес. Второе место заняла Новосибирская область: здесь средние зарплатные предложения для мастеров увеличились на 44% год к году, до 99 333 руб/мес. Тройку лидеров замкнул Ставропольский край, где рост среднего предлагаемого дохода для мастеров ногтевого сервиса составил 34% (55 000 руб/мес).

Регионы России с наибольшим ростом средних зарплатных предложений для мастеров по ногтевому сервису за год, март–апрель 2025/2026

Регион Динамика средних зарплатных предложений, %, март–апрель 2025/2026 Средние предлагаемые зарплаты*, руб/мес, март–апрель 2026 Башкортостан +60% 78 000 Новосибирская область +44% 99 333 Ставропольский край +34% 55 000 Татарстан +31% 80 500 Крым +30% 58 333 Челябинская область +14% 47 500 Ростовская область +10% 43 333

*—Указанные значения отражают средние зарплатные предложения для специалистов с опытом работы 1–3 года. При этом фактический заработок зависит также от опыта и навыков мастера, конкретного салона, количества клиентов и других факторов.

По данным платформы, интерес соискателей к профессии продолжает расти: в марте-апреле 2026 года число откликов на вакансии мастеров ногтевого сервиса по всей России увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего спрос на мастеров ногтевого сервиса за год вырос в Кабардино-Балкарии (+108%), Амурской (+35%) и Новгородской (+32%) областях. Такая динамика говорит о том, что индустрия красоты в этих регионах находится в активной фазе роста. Новый ГОСТ, хотя и носит добровольный характер, уже сейчас стимулирует салоны и студии привлекать более квалифицированных специалистов, — комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.

