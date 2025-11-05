Крым на строительство дорог получит 62 миллиарда рублей

Финансирование достаточно большое на следующий год. Из них 16,9 миллиарда – из республиканского бюджета, 45 миллиардов – из федерального, – уточнил парламентарий.

По его словам, в 2026 году работы будут вестись на ключевых транспортных направлениях Крыма. Среди них – трассы Грушевка-Судак, Симферополь-Алушта-Ялта, а также дороги в городском округе Евпатория и Бахчисарайском районе, включая участок Бахчисарай-Ялта.

Если речь идет о строительстве, то сначала необходимо провести изыскания, потом проектирование, затем – выполнение работ, асфальтирование, создание прилегающей инфраструктуры. Как правило, это длится около двух лет. Но мы понимаем, что не всегда получается быстрее, так как в процессе работ могут потребоваться другие проектные решения, – заметил Бабашов.

Депутат напомнил, что с 2014 года в регионе ведется масштабная работа по развитию дорожной инфраструктуры. На данный момент порядка 49,7% путей находятся в нормативной состоянии, к концу этого года показатель увеличится до 58%.

По его данным, муниципальные дороги пока отстают – в нормативном состоянии находится около 39%, при общей протяженности свыше 10 тысяч км.

Есть указ президента, согласно которому к 2030 году федеральные и республиканские дороги будут приведены в нормативное состояние — порядка 60%. Работа ведется и будет вестись. Основные магистрали к населенным пунктам, я думаю, в ближайшее время будут полностью приведены в нормативное состояние для проезда и работы транспорта, – отметил депутат.

Бабашов также сообщил, что улучшилось и качество работ подрядчиков. По его словам, в республике сложился реестр добросовестных исполнителей.

Да, бывают нюансы по срокам, погодные условия, но компании устраняют замечания, переделывают, если нужно. Таких случаев, как 4–5 лет назад, сейчас нет, – отметил он.

Отвечая на вопрос о проблемных направлениях, парламентарий упомянул дорогу на Джанкой. И пообещал, что работы на участке начнутся уже в ближайшее время.

По словам депутата, в Крыму сохраняются определенные логистические трудности, однако они не сказываются на стабильности поставок.

Естественно, мы на полуострове, поэтому есть особенности. Только легковой транспорт и частично железнодорожный перемещают грузы. Сложности есть, но мы их успешно решаем. Крым живет стабильно, дефицитов нет, – подчеркнул Бабашов.

Ранее сообщалось, что проектирование дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет через горную гряду от трассы «Таврида» к побережью, на стадии завершения.

источник: РИА Новости Крым