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начал поставки масла кориандра в Индию при поддержке нацпроекта
фото: pikist.com

Крым начал поставки масла кориандра в Индию при поддержке нацпроекта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:54 22.05.2024

Предприятие из Республики Крым впервые осуществило поставку пробной партии масла кориандра в Индию при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщила ТАСС руководитель Южного центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

Одним из старейших в Крыму предприятием по производству эфирных масел был впервые реализован контракт на поставку пробной партии эфирного масла кориандра в Индию при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Сумма контракта составила $19,9 тыс. Предприятие планирует отгрузку каждые два-три месяца. 

Ранее зампредседателя Совета министров-министр финансов Республики Крым Ирина Кивико сообщала ТАСС, что в 2023 году более 330 субъектов малого и среднего предпринимательства Крыма получили государственную поддержку по экспорту.

Ранее министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко сообщал ТАСС, что благодаря мерам государственной и региональной поддержки объем экспортной поддержки крымских предприятий в 2023 году вырос на $1,74 млн — до $9,9 млн по сравнению с 2022 годом. В 2024 году по объему поддержанного экспорта планируется достижение не меньших результатов, чем в 2023 году.

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Мероприятия по поддержке реализуются в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Предпринимателю помогают с экспортной сделкой: предоставляется таможенный брокер, осуществляется сопровождение переговоров, оказывается помощь в составлении экспортного контракта.

Что экспортирует Крым

В структуре экспорта из Крыма: зерновые и бобовые культуры, косметика, масло виноградной косточки, овощная консервация, кондитерские изделия, вино, кабельная продукция, одежда, изделия из меха и кожи, сварочные аппараты и другое.

Ведущими странами-контрагентами в экспорте Республики Крым по итогам 2023 года являются Турция, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Абхазия, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Монголия, Индонезия.

источник: ТАСС

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