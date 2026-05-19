Крым накроет шторм с ливнями и градом

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 20 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 метров в секунду, — говорится в сообщении.
В этот период сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют исключить поход в горы и лес, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Также на Кубани 19-21 мая местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным порывистым ветром.
источник: РИА Новости Крым
