Крым накроет шторм с ливнями и градом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:54 19.05.2026

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 20 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В этот период сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют исключить поход в горы и лес, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.

Также на Кубани 19-21 мая местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным порывистым ветром.

источник: РИА Новости Крым 

