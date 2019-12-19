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Крым намерен продлить сроки "дачной амнистии"

Крым намерен продлить сроки «дачной амнистии»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:03 19.12.2019

Крым намерен продлить «дачную амнистию», подразумевающую под собой упрощенный порядок оформления отдельных объектов недвижимости. Об этом сообщила глава комитета крымского парламента по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня. Срок действия «дачной амнистии» в Крыму согласно ранее принятому региональному закону завершится 1 января 2020 года.

Мы подготовили проект закона о продлении особенностей дачной амнистии. Документ находится на согласовании. В рабочем порядке нас поддержали, но попросили установить сроки, которые будут соответствовать федеральному закону — март 2021 года. Пока нам официальный ответ не пришел, — сказала РИА Новости Добрыня.

По ее словам, в случае получения официального согласования законопроекта по линии министерства экономического развития документ будет вынесен на ближайшую сессию крымского парламента, которая состоится 25 декабря.

Крым намерен продлить сроки "дачной амнистии"

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