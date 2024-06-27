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намерен содействовать в создании туристского сообщества Азово-Черноморского макрорегиона
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Крым намерен содействовать в создании туристского сообщества Азово-Черноморского макрорегиона

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:21 27.06.2024

Подписание соглашения состоялось в дни регионального развития Азово-Черноморского макрорегиона на выставке-форуме «Россия» в Москве.

Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Луганская Народная Республика Запорожская, Ростовская и Херсонская области подписали Соглашение о развитии эффективного и взаимовыгодного сотрудничества по формированию благоприятных условий развития туризма.

От Республики Крым документ подписал заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Сергей Гулюк. Подписание состоялось в дни регионального развития Азово-Черноморского макрорегиона на выставке-форуме «Россия» в Москве.

Соглашение подразумевает создание туристского сообщества Азово-Черноморского макрорегиона в форме межрегиональной общественной ассоциации. Стороны намереваются взаимодействовать по расширению внутреннего и въездного туризма, развитию приграничного сотрудничества, обмену информацией и опытом в сфере туризма, оказанию содействия в установлении деловых связей между организациями в сфере туризма, развитию туристской инфраструктуры и повышению качества туристских и сопутствующих услуг.

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Перед подписанием на экспертной панели участники обсудили создание единого туристского маршрута и развитие туристской инфраструктуры Азово-Черноморского кластера. Регионы и бизнес-сообщество представили своё видение по концепции создания Азово-Черноморского туристического кластера, проекты и планы по строительству круглогодичной инфраструктуры для приема туристов, развитию различных направлений отдыха.

В настоящее время Республика Крым входит в ряд межрегиональных проектов, в том числе в «Золотое кольцо Боспорского царства».

Крым готов поделиться своим опытом формирования турпродуктов, программ лояльности и развития традиционных для нашего региона круглогодичных видов туризма – оздоровительного, культурно-исторического, экологического и эногастрономического. Сотрудничество регионов Азово-Черноморского кластера создаст совершенно новые турпродукты и сформирует дополнительные турпотоки, — сказал заместитель министра курортов и туризма РК Сергей Гулюк.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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