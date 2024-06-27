Крым намерен содействовать в создании туристского сообщества Азово-Черноморского макрорегиона

Подписание соглашения состоялось в дни регионального развития Азово-Черноморского макрорегиона на выставке-форуме «Россия» в Москве.
Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Луганская Народная Республика Запорожская, Ростовская и Херсонская области подписали Соглашение о развитии эффективного и взаимовыгодного сотрудничества по формированию благоприятных условий развития туризма.
От Республики Крым документ подписал заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Сергей Гулюк. Подписание состоялось в дни регионального развития Азово-Черноморского макрорегиона на выставке-форуме «Россия» в Москве.
Соглашение подразумевает создание туристского сообщества Азово-Черноморского макрорегиона в форме межрегиональной общественной ассоциации. Стороны намереваются взаимодействовать по расширению внутреннего и въездного туризма, развитию приграничного сотрудничества, обмену информацией и опытом в сфере туризма, оказанию содействия в установлении деловых связей между организациями в сфере туризма, развитию туристской инфраструктуры и повышению качества туристских и сопутствующих услуг.
Перед подписанием на экспертной панели участники обсудили создание единого туристского маршрута и развитие туристской инфраструктуры Азово-Черноморского кластера. Регионы и бизнес-сообщество представили своё видение по концепции создания Азово-Черноморского туристического кластера, проекты и планы по строительству круглогодичной инфраструктуры для приема туристов, развитию различных направлений отдыха.
В настоящее время Республика Крым входит в ряд межрегиональных проектов, в том числе в «Золотое кольцо Боспорского царства».
Крым готов поделиться своим опытом формирования турпродуктов, программ лояльности и развития традиционных для нашего региона круглогодичных видов туризма – оздоровительного, культурно-исторического, экологического и эногастрономического. Сотрудничество регионов Азово-Черноморского кластера создаст совершенно новые турпродукты и сформирует дополнительные турпотоки, — сказал заместитель министра курортов и туризма РК Сергей Гулюк.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия