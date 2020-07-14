Крым намерен сотрудничать с Татарстаном — в развитии племенного животноводства

Заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин обсудил вопросы развития племенного животноводства на встрече с представителями Республики Татарстан. По словам вице-премьера, конструктивный диалог по развитию различных отраслей и обмену опытом обеих республик ведется с 2014 года.

Сегодня состоялась встреча с заведующим сектором по надзору в животноводстве Минсельхоза Республики Татарстан Ренатом Хисамовым и начальником управления государственного казенного учреждение «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве МСХ и ПРТ» Ришатом Зариповым, — цитирует пресс-служба Андрея Рюмшина.

Заместитель Председателя Правительства уточнил, что участники делегации совместно со специалистами управления животноводства Минсельхоза РК обсудили актуальные вопросы племенного надзора, реализацию мероприятий в сфере государственного регулирования функции надзора, а также ряд наиболее актуальных для отрасли вопросов.

Продуктивным стал обмен опытом комплекса мероприятий для улучшения продуктивных и племенных качеств животных, выгодно отличающихся от существующих по указанным выше показателям. Племенное дело и формирование высокопродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных играют немаловажную роль в развитии животноводства, как для Крыма, так и для всей России, — подчеркнул вице-премьер.

Гости из Татарстана уже посетили одно из передовых предприятий республики — племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота голштинской породы ООО «Крым – Фарминг» Первомайского района, а также племенной завод по разведению крупного рогатого скота красной степной породы – ООО «Партизан» Симферопольского района.

Напомним, в ноябре 2014 года между Республикой Татарстан и Республикой Крым было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. В рамках Соглашения субъекты Российской Федерации ведут плодотворный обмен опытом, налаживают тесное взаимодействие, активно развиваются в различных отраслях.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК