Крым наращивает темпы вакцинации: прививку от «ковида» сделали 667 тысяч человек

В лидерах по числу вакцинированных – Симферополь.
Прививки от коронавируса сделали более 70% жителей Симферополя. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.
На сегодняшний день в Крыму вакцинированы первым компонентом 667 027 человек, вторым компонентом — 550 852 человека. Лидирует по прививочной кампании по-прежнему Симферополь, в настоящее время привиты 70,1% жителей, — сказал Скорупский.
По словам главы минздрава, в регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в объеме 108 тысяч доз. За весь период в Крым поступило более 800 тысяч доз вакцины.
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