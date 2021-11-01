Крым наращивает темпы вакцинации: прививку от «ковида» сделали 667 тысяч человек

В лидерах по числу вакцинированных – Симферополь.

Прививки от коронавируса сделали более 70% жителей Симферополя. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

На сегодняшний день в Крыму вакцинированы первым компонентом 667 027 человек, вторым компонентом — 550 852 человека. Лидирует по прививочной кампании по-прежнему Симферополь, в настоящее время привиты 70,1% жителей, — сказал Скорупский.

По словам главы минздрава, в регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в объеме 108 тысяч доз. За весь период в Крым поступило более 800 тысяч доз вакцины.